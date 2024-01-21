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Bitexen Antalyaspor, deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, deplasmanda berabere kaldı

Bitexen Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçın berabere bitmesinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi. Yalçın, zorlu hava ve zemin şartlarında oynanan mücadelede kontrolün büyük bölümünün kendilerinde olduğunu belirtti. Deplasmanda gol yedikten sonra oyunu çevirmenin zorluğuna dikkat çeken Yalçın, en azından kaybetmemenin sevindirici olduğunu ifade etti ve Konyaspor'a başarılar diledi.

Bitexen Antalyaspor, deplasmanda berabere kaldı
21.01.2024 - 19:01,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçı kaybetmemelerinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor hava ve zemin şartlarında oynandığını ifade etti.

Mücadele dozu yüksek bir maç oynandığını vurgulayan Yalçın, oyunun kontrolünün maçın büyük bölümünde kendilerinde olduğunu, pozisyonlara girdiklerini anlattı.

Yalçın, deplasmanda gol yedikten sonra oyunu çevirmenin zorluğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü Konyaspor'un ligdeki pozisyonu da çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da kazanmak için çok mücadele ediyor. Oyunlarda 3 maçtır geriye düşüyoruz. Ondan sonra çevirmek için çocuklar, çok çaba sarf ediyor. Bizim adımıza en sevindirici taraf bu. Oynanan müsabakalarda yavaş yavaş oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür deplasmanlar, ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes bir an evvel hattan kurtulmaya çalışıyor. Doğal olarak kazanmak istiyor. En azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. O bölümü de pozitif olarak görüyoruz. Bundan sonraki maçlarında Konyaspor'a da başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bundan sonrası iyi olur."

Kaynak: AA
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