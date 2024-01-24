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Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bitexen Antalyaspor'un gollerini Buksa ve Saric atarken, EMS Yapı Sivasspor'un golünü Koita kaydetti.

Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor\'u 2-1 mağlup etti
24.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:04
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 78 Miloseviç), Safuri (Dk. 87 Van de Streek), Saric (Dk. 79 Erdal Rakip), Larsson, Buksa (Dk.90 Assombalonga)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli (Dk. 87 Emre Gökay), Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak (Dk. 64 Burak Kapacak), Emrah Başsan (Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin), Manaj, Koita (Dk. 46 Barrow)

Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 83 Bahadır Öztürk, Dk. 86 Safuri (Bitexen Antalyaspor), Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada topla ceza sahasına giren Buksa'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

70. dakikada Manaj'ın sol kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Barrow'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına yükselen Camara'nın kafa vuruşunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Miloseviç'in şutunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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