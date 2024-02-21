Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde fitness salonunda çalışmalarını gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde sahada yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacaklar.

21.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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