Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve kulüp yöneticileri de idmanı takip etti. Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

21.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada yaptı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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