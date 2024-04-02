Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Assombalonga), Safuri (Dk. 80 Emre Uzun), Saric (Dk. 69 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 80 Bytypi), Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 87 Saponara), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 87 Flips), Pedrinho (Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe
Goller: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 58 Bassogog (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1 sona erdi.
64. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
77. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'nin yerden şutunu kaleci Leite, ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Chatzigiovanis'in yerden vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu, Antalyasporlu futbolcular uzaklaştırdı.
Karşılaşma,1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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