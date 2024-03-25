Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi. 1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre 'Naili Moran' yürüyüş rekorunu kırdı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankaragücü'ne sahip çıkacaklarını ve sosyal tesis yapacaklarını belirtti. Eski başkan Faruk Koca ise aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için geldikleri Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas organizasyonları, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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