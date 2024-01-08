15:47 • •
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.
Son Dakika › Spor › Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika