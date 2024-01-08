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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.

Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır
08.01.2024 - 16:17,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA
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