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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Golü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı. Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
09.01.2024 - 19:13,
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Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 65 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 77 Thuram), Erencan Yardımcı

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 88 Ufuk Akyol), Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi (Dk. 79 Larsson), Safuri (Dk. 63 Milosevic), Erdoğan Yeşilyurt, Buksa

Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Bünyamin Balcı, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 66 Erdal Rakip, Dk. 77 Leite (Bitexen Antalyaspor) Dk. 90+1 Midtsjö, Dk. 90+5 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ kanattan ceza sahası içine orta açtı. Altıpas çizgisi önünden kafa vuruşunu yapan Buksa, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

74. dakikada Pendikspor savunması, Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu altıpasın içinde önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'a müdahaleyi son anda Sequeira yaptı.

85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan açtığı ortada topla buluşan Diaby, altıpas çizgisi üzerinde şık bir vuruş denedi ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı kurtardı.

90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, Bahadır Öztürk topu uzaklaştırdı.

Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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