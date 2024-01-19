 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 yenildi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını belirtti. Güller, genç oyunculara tecrübe kazandırmayı hedeflediklerini ve pes etmeden mücadele edeceklerini söyledi. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise zor bir müsabakaya hazırlandıklarını ve istedikleri skoru elde ettiklerini ifade etti.

Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK\'ya 3-0 yenildi
19.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:11
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, "Oyuncu bazında da sayısal olarak da eksikliklerimiz var, bunları da gidermeye çalışıyoruz ama maçın hakkı kesinlikle bu değildi." dedi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tempo olarak ilk yarıda gösterdikleri mücadele gücünün geçen haftalarla kıyaslandığında iyi olduğunu söyledi.

Hedeflerinin genç oyunculara tecrübe kazandırıp onların bu ligde uzun süre oynayabilmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Güller, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncu bazında da sayısal olarak da eksikliklerimiz var, bunları da gidermeye çalışıyoruz ama maçın hakkı kesinlikle bu değildi, bugün 3-0'lık mağlubiyeti hak etmedik ama sevindirici taraf şu; hem oyuncularımız gelişiyor hem oyunumuz gelişiyor. Bu, bizim için önemli bir nokta. En azından pes etmeden sonuna kadar mücadelenin içinde olacağımızı gösterdik. İnanıyorum ki bunun üzerine koyarak devam edeceğiz."

Güller, bir basın mensubunun transfer tahtasıyla ilgili sorusuna, "Sayın Başkanımız Nahit Yamak ve yönetim kurulumuz geceler düzenliyor kulübe para toplayabilmek için, transferi açabilmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bunda da ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum ama başarılı olacaklarını, transferi açacaklarını düşünüyorum, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz." cevabını verdi.

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise zihinsel olarak zor bir müsabakaya hazırlandıklarını belirterek, rakibi çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Bu nedenle oyuncularında gerginlik olduğunu ifade eden Özbalta, "İlk yarı gol bulsak da tam istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarı biraz daha rahatladık, 2 gol bulduk. İstediğimiz bir skor çünkü buradan yara almadan dönmek istiyorduk. İyi, sağlam bir periyodun içine gireceğiz. Üstteki grubun içerisinde kendimize yer bulduk birkaç hafta önce ve bunu devam ettirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum Belediyespor, Giresunspor, Trendyol, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 yenildi - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement