Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Valerien Ismael - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Valerien Ismael

08.10.2022 23:36

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, "Günün sonuna 3 puanı almak önemliydi ve biz 3 puanı aldık.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, "Günün sonuna 3 puanı almak önemliydi ve biz 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu." dedi.

Ismael, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını söyledi. Zeminden dolayı sakatlıkların yaşandığını ifade eden Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maç oldu. Ancak bunu rakipten dolayı diyemiyorum bunu. Zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı. 3-0 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı. Ama futbol böyledir. Siz gol atamadıkça, rakip maçın sonlarına doğru maça ortak olur ve gol atma fırsatını onlar da yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Son anlarda koşamıyordu. Günün sonuna 3 puanı almak önemliydi ve biz 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu."

Mantalite anlamında iyi bir maç olduğunu dile getiren Ismael, "Dediğim gibi zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde içeride evimizde oynayacağımız Trabzon maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Ismael, bu akşam iki stoperlerinin sakatlandığını aktararak, "Emrecan'ı da oyunda tutmak istedik. Rakip uzun top oynadığı zaman onları savunmak için orada bir ihtiyacımız vardı 6 numaraya. Bir maçta iki stoperi kaybetmek bizim için genel anlamda çok zor." ifadesini kullandı.

Üç maç sonunda kazanmalarının kendilerine iyi bir öz güven vereceğine işaret eden Ismael, "Puanlar almaya devam etmek önemli. Burada oynamak zordu zemin kaynaklı. Ankaragücü maçında Ankara'da aynı durumla karşılaşmıştık. İyi idare ettik. Maçları kazandık. Galip gelmek önemli. Bu üç maç sonrasında galip gelmek, bu üç puan bize iyi bir öz güven verecektir. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız büyük maçtan bize büyük bir öz güven verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını sakatlıklardan dolayı aynı seviyede tutamadıklarını dile getiren Ismael, şunları aktardı:

"Her futbolcumuz maalesef aynı kondisyon seviyesinde olmuyor. Sakat olan, sakatlıktan dönenler var. Dele Alli yine bir sakatlıktan döndü. Bugün iki sakat daha verdik. Tüm kadro ile tam kadro şeklinde idman da yapamadık aynı zamanda. Fenerbahçe karşısında performans anlamında maçı sonuna kadar götürdük ama bugün zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Valerien Ismael - Son Dakika

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