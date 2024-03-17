Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk." dedi.

Güller, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Son haftalarda iyi bir gidişatları olduğunu belirten Güller, "Toparlanmıştık, oyuncularımızın öz güveni vardı. Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsanız karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor cephesi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"