Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın ruhsuz ve kötü bir oyun sergilediğini ve kötü bir sonuçla mağlup olduklarını belirtti. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise önemli bir 3 puan aldıklarını ve Giresunsporlu gençlerin çabasını alkışladıklarını söyledi.

17.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk." dedi.

Güller, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Son haftalarda iyi bir gidişatları olduğunu belirten Güller, "Toparlanmıştık, oyuncularımızın öz güveni vardı. Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsanız karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor cephesi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi - Son Dakika

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