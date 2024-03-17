Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk." dedi.
Güller, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Son haftalarda iyi bir gidişatları olduğunu belirten Güller, "Toparlanmıştık, oyuncularımızın öz güveni vardı. Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsanız karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor cephesi
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.
Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına cevap vererek, hiç hakem arkadaşı olmadığını belirtti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Samsunspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın geleceğinin garanti altında olduğunu belirtti. Demirel, kurdukları kadro ve yaptıkları planlamalarla Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldıklarını ifade etti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Tepecikspor ile Kütahya ÖİKH spor arasındaki maç öncesi sol stoper oyuncusu Rıdvan Kaval, takım arkadaşlarının desteğiyle saha ortasında kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız arkadaşı da bu teklife 'evet' yanıtı verdi ve çift mutlu bir şekilde evlilik yolunda ilerlemeye karar verdi.
Atakaş Hatayspor, Mersin'de Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek düşme hattından uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten teknik direktör Volkan Demirel, takımın başarılı performansını ve gelecek planlarını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın istedikleri performansı sergileyemediğini ve enerjilerinin olmadığını belirtti. Gisdol, oyuncularının uzun süredir dinlenememeleri nedeniyle yorgun olduklarını ve milli aranın iyi geleceğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Lumobir Satka'nın sakatlığı hakkında umutlu olduğunu ve milli takıma gidip oynayabileceğini dile getirdi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Samsunspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istediğini ve bu mücadeleyi hak ettiklerini belirtti. Ayrıca Demirel, kurdukları kadro ile Hatayspor'un gelecek 2-3 yılını garanti altına aldıklarını ifade etti.
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