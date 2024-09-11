Özgüzeldere Spor, Kupada Bir Üst Tura Yükseldi - Son Dakika
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Özgüzeldere Spor, Kupada Bir Üst Tura Yükseldi

Özgüzeldere Spor, Kupada Bir Üst Tura Yükseldi

Bitlis Özgüzeldere Spor, Türkiye Ziraat Kupası 1. turunda Hakkari Zap Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda daha iyi bir futbol sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

11.09.2024 17:28
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Bitlis Özgüzeldere Spor, Türkiye Ziraat Kupası 1. tur karşılaşmasında Hakkari Zap Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bitlis 8 Ağustos Stadyumunda saat 14.00'da başlayan karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya daha iyi bir futbolla başlayan ev sahibi Özgüzeldere Spor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını Türkiye Ziraat Kupası'nda bir üst tura yazdırdı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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