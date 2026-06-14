Bitlis'te 13. Geleneksel Bisiklet Turu

Bitlis Yeşilay Şubesi tarafından paydaşların desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Bisiklet Turu, Tatvan ilçesindeki Van gölü sahilinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"Pedallar Bağımlılıklardan Uzak, Sağlıklı Yarınlara" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla pedal çevirdi. Tatvan sahilindeki bayrak noktasından başlayan bisiklet turu sahil alanında belirlenen noktada son buldu. Her yaştan bisiklet severin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar hem spor yapma hem de farkındalık oluşturma imkanı buldu.

Bitlis Yeşilay Şubesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisikletçiler Derneği, Bitlis Bisikletçiler Derneği, Bitlis Yeşilay Spor Kulübü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu temsilcileri de destek verdi.

Zeynep Uğur: "Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun teşvik edilmesi büyük önem taşıyor"

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Bitlis Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Zeynep Uğur, bağımlılıkla mücadelenin sadece tedavi süreçleriyle değil, spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasıyla da mümkün olduğunu belirtti. Uğur, "Bitlis Yeşilay Spor Kulübü olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı önemsiyoruz. Bisiklet turumuzun 13 yıldır kesintisiz sürdürülmesi, bu alandaki farkındalığın her geçen yıl daha da güçlendiğini gösteriyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Bu vesile ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, organizasyon sürecindeki destekleri ve iş birliği dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği ile organizasyonda görev alan ekibine, etkinliğin sorunsuz şekilde yürütülmesine sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeşilay ailesi olarak etkinliğin planlanmasından uygulanmasına kadar birçok aşamada büyük bir özveriyle çalıştık. Gönüllülerimiz, sporcularımız ve teşkilat mensuplarımızın emekleri sayesinde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturan, sağlıklı yaşamı teşvik eden güzel bir organizasyonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı nesiller ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha 13. Geleneksel Bisiklet Turu etkinliğimizin başarıyla gerçekleştirilmesinde katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza, etkinliğimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Katılımcılar, Van Gölü manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam mesajı verdi. Bisiklet turu, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - BİTLİS