Bitlis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bitlis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gençler ve protokol üyeleri Türk bayrağıyla yürüdü. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış konuşma yaptı. Programda gösteriler ve ödül töreni düzenlendi.

19.05.2024 22:57
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- Bitlis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BİTLİS - Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlk olarak 100. Yıl Ortaokulu önünde bir araya gelen gençler ve protokol üyeleri, açılan 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü. Atatürk heykeline çelenklerin bırakılmasının ardından İsmail Eren Spor Salonu'nda devam eden programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 19 Mayıs'ın milletin geleceğine ilişkin yazdığı destansı bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919 Samsun'a atılan ilk adım, karanlığı dağıtan aydınlığın, dehşeti kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesidir. Esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, dehşete karşı umut ve uyanışın miladı, milletimizin geleceğine ilişkin yazdığı destansı bir mücadelenin başlangıcıdır" dedi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise "Aziz milletimizin bağımsızlık inancı ve tüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919'dur. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte aziz milletimiz, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı takımların gösterilerini sergilemesi ve halk oyunlarının ardından devam eden program, hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Törene Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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