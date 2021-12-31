Üye Girişi
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika

Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor

31.12.2021 10:13

- Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor Bitlis'teki kayaklı koşu sporcuları eksi 16 derece ve sisli havaya aldırış etmeden uluslar arası yarışmalara hazırlanıyor.

- Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'teki kayaklı koşu sporcuları eksi 16 derece ve sisli havaya aldırış etmeden uluslar arası yarışmalara hazırlanıyor.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 16-18 derece olduğu kentte, sporcular El Aman Kayak Merkezinde yarışmalara hazırlanıyor. Bitlis- Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezine gelen sporcular, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ancak sisli hava nedeniyle dar alanda hazırlık çalışmalarını sürdürdü. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak, hava koşullarının ne kadar kötü olur olsun çalışmalarına engel olmayacağını söyledi. Apak, 40 sporcu ile çalışmaları hafta içi okul çıkışı sonrası sürdürdüklerini ifade ederek, sırasıyla lig açılış yarışları, Türkiye şampiyonası ve uluslar arası yarışlara kayakçı yollamak için ellerinden gelini yaptıklarını söyledi. Apak, "Şu an antrenmanlarımızı El Aman Kayak Merkezinde eksi 16 derecede yapıyoruz. Sisli havalarda genelde bu şekilde dar alanda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 40 sporcu ile antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Sporcularımızın ilk olarak hedefleri uluslar arası yarışlara katılmaktır. Ancak sırasıyla lig açılış yarışması sonrası etap yarışmaları ve Türkiye geneli yarışmalarından sonra umudumuz tabii ki Bitlisli sporcularımızın milli takıma seçilmesidir. Bunun için kötü hava koşullarına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor
Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Bitlis, Tatvan, Milli, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti         
12:13
Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor         
12:00
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
12:13 Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti
12:04 TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var?
12:00 Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlisli sporcular eksi 16 derecede yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement