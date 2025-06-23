Bir dönemler Galatasaray'da fırtınalar estiren Mostafa Mohamed 2022 yazında Nantes'a transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Mısırlı forvetin Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gideceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.
Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun - Son Dakika
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