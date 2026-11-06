Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor'un doğru yolda olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor'un doğru yolda olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor\'un doğru yolda olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor\'un doğru yolda olduğunu söyledi
Haber Videosu

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 3 maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Bjelica, Amed Sportif Faaliyetler maçında iyi oynadıklarını ve maçın hakkının en az 1 puan olduğunu, takımın doğru yolda olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takım olarak doğru yolda olduklarını, istedikleri performansı yakın zamanda ortaya koyacaklarını söyledi.

Samsunspor Teknik Direktör Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldikten sonra takımın başında çıktığı 3 maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını altını çizen Bjelica, "Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kesinlikle iyi oynadık ve maçın hakkı en azından 1 puandı. Samsunspor'un içinde bulunmuş olduğu durumda çalışmak aslında benim için yeni bir durum değil. Genel itibarıyla sezon oynanırken bazen ligde kalma mücadelesi veren takımlarda bazen de şampiyonluğa oynayan takımlarda tecrübem oldu. İçimde bulunmuş olduğum durum açıkçası hoca olarak benim için ilk defa değil. Bazen bu tür durumlardan çıkmak için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Bazen bu haftalarda alabilir. Ama doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ve eminim takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri görecektir ve istediği performansı da ortaya koyacaktır. Grup halinde kesinlikle gelişmemiz gerekiyor" dedi.

"Ülkemde 'Samsunspor'a neden gittin' diye soruyorlar"

Birçok kez UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadığının altını çizen Hırvat teknik adam, "Hem takımıma hem oyuncularıma hem de kulübeye inanıyorum. Benim ülkemde açıkçası neden Samsunspor'a gittin gibi sorularla karşılaşıyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip hocayım ve çok ciddi hocalara ve takımlara karşı da maçlar oynadım. Birçok önemli teknik direktöre karşı, birçok önemli takıma karşı ciddi tecrübeler edindim ve 'Neden Samsunspor gibi zorluklar içerisinde olan bir takıma gittin' diye soranlar oluyor. Ben de farklı ülkelerde takımlarda çalıştım. Bu soruyu soranlara Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledim ve burada çalışmaktan çok mutlu olduğumu söylüyorum" diye konuştu.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler hakkında da bilgi veren Nenad Bjelica, "Bazı transferlerde elbette yapılabilir ama biz içeride konuşmuş olduğumuz bu görüşmeleri aslında sizinle de paylaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hangi pozisyona ne transferler yapacağımızla alakalı konuları aslında dışarıya konuşmak gibi bir düşüncem yok. Ama elbette kulübümüz buna benzer, konuları da zaten içeride görüşüyor ve mutlaka bu transfer döneminde en iyi şekilde geçmeye çalışacaktır. Ama bugünden itibaren yarınki karşılaşmadan itibaren ve transfer dönemine kadar da bütün oyuncularıma güveniyorum. Eminim burada neden olduklarını en iyi şekilde kanıtlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve o istedikleri performansları göstermek için de ben de bir hoca olarak olabildiğince onlara destek olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Nenad BjelicaSamsunsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:43:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor'un doğru yolda olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android