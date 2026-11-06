Bjelica, 3 maçtır istenen sonucu alamayan Samsunspor\'un doğru yolda olduğunu söyledi

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takım olarak doğru yolda olduklarını, istedikleri performansı yakın zamanda ortaya koyacaklarını söyledi.

Samsunspor Teknik Direktör Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldikten sonra takımın başında çıktığı 3 maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını altını çizen Bjelica, "Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kesinlikle iyi oynadık ve maçın hakkı en azından 1 puandı. Samsunspor'un içinde bulunmuş olduğu durumda çalışmak aslında benim için yeni bir durum değil. Genel itibarıyla sezon oynanırken bazen ligde kalma mücadelesi veren takımlarda bazen de şampiyonluğa oynayan takımlarda tecrübem oldu. İçimde bulunmuş olduğum durum açıkçası hoca olarak benim için ilk defa değil. Bazen bu tür durumlardan çıkmak için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Bazen bu haftalarda alabilir. Ama doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ve eminim takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri görecektir ve istediği performansı da ortaya koyacaktır. Grup halinde kesinlikle gelişmemiz gerekiyor" dedi.

"Ülkemde 'Samsunspor'a neden gittin' diye soruyorlar"

Birçok kez UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadığının altını çizen Hırvat teknik adam, "Hem takımıma hem oyuncularıma hem de kulübeye inanıyorum. Benim ülkemde açıkçası neden Samsunspor'a gittin gibi sorularla karşılaşıyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip hocayım ve çok ciddi hocalara ve takımlara karşı da maçlar oynadım. Birçok önemli teknik direktöre karşı, birçok önemli takıma karşı ciddi tecrübeler edindim ve 'Neden Samsunspor gibi zorluklar içerisinde olan bir takıma gittin' diye soranlar oluyor. Ben de farklı ülkelerde takımlarda çalıştım. Bu soruyu soranlara Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledim ve burada çalışmaktan çok mutlu olduğumu söylüyorum" diye konuştu.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler hakkında da bilgi veren Nenad Bjelica, "Bazı transferlerde elbette yapılabilir ama biz içeride konuşmuş olduğumuz bu görüşmeleri aslında sizinle de paylaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hangi pozisyona ne transferler yapacağımızla alakalı konuları aslında dışarıya konuşmak gibi bir düşüncem yok. Ama elbette kulübümüz buna benzer, konuları da zaten içeride görüşüyor ve mutlaka bu transfer döneminde en iyi şekilde geçmeye çalışacaktır. Ama bugünden itibaren yarınki karşılaşmadan itibaren ve transfer dönemine kadar da bütün oyuncularıma güveniyorum. Eminim burada neden olduklarını en iyi şekilde kanıtlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve o istedikleri performansları göstermek için de ben de bir hoca olarak olabildiğince onlara destek olacağım" şeklinde konuştu.