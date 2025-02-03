BKT Avrupa Kupası\'nda Son Haftaya Giriliyor

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Basketbolda Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun gruplardaki son maçları oynanacak ve play-off ile çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Avrupa Kupası'nda 10'ar takımın yer aldığı A ve B Grubu'nda 18. hafta maçları yarın ve 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Beşiktaş Fibabanka da gruplarındaki son maçlarını 5 Şubat Çarşamba günü yapacak.

Gruplarında ilk 2'ye giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grupta 3 ila 6. sırada yer alan ekipler, play-off turuna kalacak. 7 ila 10. sıradaki takımlar ise kupaya veda edecek.

Bahçeşehir Koleji çeyrek finali garantiledi

Avrupa'da çok iyi bir sezon geçiren Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider bitirmeyi haftalar önce garantiledi.

İlk 2 sırada yer aldığı için adını direkt çeyrek finale yazdıran İstanbul ekibi, son maçına deplasmanda formalite gereği çıkacak. Bahçeşehir Koleji, İspanya deplasmanında gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Joventut Badalona'yla karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom play-off'u garantiledi hedef çeyrek final

B Grubu'nda yer alan Türk Telekom, grubu ilk 6'da bitirip play-off'a yükselmeyi garantilerken son hafta maçına çeyrek final için çıkacak.

İsrail ekibi Hapoel Bank Jahav ile Bulgaristan'da karşılaşacak Türk Telekom, rakibini mağlup etmesi durumunda grubu 2. sırada bitirecek ve play-off turunu es geçerek doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş Fibabanka'nın play-off şansı kendi elinde

A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Fibabanka, son hafta maçını kazanırsa play-off'a çıkacak.

İlk 2 şansı olmayan Beşiktaş, son hafta maçında grupta iddiası bulunmayan İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.

Rakibini yenmesi durumunda play-off bileti alacak Beşiktaş, aksi durumda diğer maçların sonuçların bekleyecek. Siyah-beyazlılar maçtan mağlup ayrılması halinde ratiopharm Ulm ve Buducnost VOLI'nin galip gelmesiyle Avrupa kupalarına veda edecek.

Eleme turları formatı

BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon eleme turları farklı bir formatta oynanacak.

Play-off turunda gruplarında 3 ila 6. sırada bitiren 8 takım play-off turunda karşılaşacak. Play-off turu sıralamayı üst sırada bitiren takımın sahasında tek maç usulüne göre yapılacak.

Çeyrek final maçları da yine aynı şekilde grupları ilk 2 sırada bitiren takımların sahasında tek maçlı eleme usulüyle gerçekleştirilecek.

Değişiklik ise yarı final ve final etabına geldi. Yarı final ve final maçları üç maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet alan takım rakibini eleyecek.

Play-off maçları 4-5 Mart, çeyrek finaller 11-12 Mart'ta oynanacak. Yarı final serileri 25 ve 28 Mart'ta ve gerekirse 2 Nisan'da yapılacak.

Final serisi ise 8 ve 11 Nisan'da ve gerekirse 16 Nisan'da oynanacak.