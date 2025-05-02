Bobo'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu - Son Dakika
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Bobo'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Bobo\'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Bobo, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi kazanabileceğini ve Rafa Silva'nın derbide öne çıkacağını söyledi.

02.05.2025 11:17
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın mücadele gücünü artırdığı takdirde Fenerbahçe maçını kazanabileceğini söyledi. Brezilyalı eski golcü, Beşiktaş adına derbide öne çıkacak futbolcunun ise Rafa Silva olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlıların eski golcüsü Bobo da bu derbiyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç olacak görüyorum"

Her iki takım adına da zor bir maç olacağına değinerek sözlerine başlayan Brezilyalı eski futbolcu, "Beşiktaş son karşılaşmasında 5 gollü bir galibiyet aldı. Bu bir moral oldu. Fenerbahçe ise evindeki Kayserispor müsabakasını iyi oynayamadı. Zor olacak ama Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç olacak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Derbide her zaman oynadığı gibi oynasa kazanır"

Bobo, siyah-beyazlıların derbiyi kazanması için nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlattı. Eski golcü, "Beşiktaş'ın ligde maç kazanabilmesi için oyun standardını koruması lazım. Derbide ise her zaman oynadığı gibi oynasa kazanır. Çünkü derbinin kendi havası oluyor. Daha çok koşmak, gayret etmek ve istemek gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu şekilde oynaması lazım. O zaman kazanma şansı olur diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Rafa Silva, Beşiktaş adına derbide fark oluşturacak"

Beşiktaş'ta birçok yıldız futbolcu bulunduğunu ancak Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın performansıyla daha çok ön plana çıktığını dile getiren Bobo, "Şu an takımı taşıyan en önemli oyunculardan birisi. Hem antrenmanda hem de maçta izledim. Gerçekten üst düzey bir futbolcu. Rafa, Beşiktaş adına derbide fark oluşturacak oyuncu" diye konuştu.

"Solskjaer'in kafasında bir oyun sistemi var"

Brezilyalı eski futbolcu, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüşme fırsatı bulduğunu hatırlatarak, "Kafasında bir oyun sistemi var. Onu uygulamaya çalışıyor. Biraz zaman alacak bunu uygulamak tabii. Ama gerçekleştirebilirse Beşiktaş adına çok iyi olacak ve iyi sonuçlar almaya başlayacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bobo'dan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Yorumu - Son Dakika

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