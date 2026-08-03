Bocce Türkiye Birinciliği Bitti

Ordu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bocce Türkiye Birinciliği sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Ordu Durugöl Bocce Sahası'nda 1-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Üç gün süren organizasyonda sporcular bireysel ve takım kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonanın takım sıralamasında erkeklerde Bartın birinci, Adıyaman ikinci, Isparta üçüncü ve Siirt dördüncü oldu. Kızlarda ise Samsun birinciliği elde ederken, Isparta ikinci, Bingöl üçüncü, Van dördüncü sırada yer aldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üç gün boyunca Ordu'muzda Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcularımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sahada centilmence mücadele eden, azimleri ve performanslarıyla geleceğe umut veren tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu organizasyon yalnızca sportif başarıların değil, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının da güçlendiği önemli bir buluşma oldu. Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen hakemlerimize, antrenörlerimize, görevli personelimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.