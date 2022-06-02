Boccede iki madalya - Son Dakika
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Boccede iki madalya

02.06.2022 09:51
Boccede iki madalya

Eskişehirli sporcular Engin Ulusoy ve Zeynep Koçoğlu, Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Eskişehirli sporcular Engin Ulusoy ve Zeynep Koçoğlu, Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası 23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Kahramankazan'da yapıldı. Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonaya Eskişehir adına katılan sporcular Engin Ulusoy, Geleneksel Çiftler disiplinin Türkiye ikincisi, Zeynep Koçoğlu Röle Miks disiplininde Türkiye üçüncüsü oldular. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boccede iki madalya - Son Dakika


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