Bodo/Glimt'in Teknik Direktörü Knutsen, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Bodo/Glimt'in Teknik Direktörü Knutsen, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Değerlendirdi

Bodo/Glimt\'in Teknik Direktörü Knutsen, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, takım oyununun önemine vurgu yaparak, maç öncesi yaptıkları hazırlıkların iyi durumda olduğunu ifade etti.

11.12.2024 18:39  Güncelleme: 18:46
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-Kjetil Knutsen, Beşiktaş'a karşı başarılı olmak için takım oynamaları gerektiğini söyledi

-Kjetil Knutsen: Svensson çok iyi bir insan

-Gundersen: İyi çalıştık ve yarınki maça hazırlığımız iyi durumda

Ali DANAŞ/ BODO, - UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, rakipleri karşısında takım oyunlarını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Maçın oynanacağı Bodo kentinde bulunan Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Knutsen, "Evimizde oynayacağımız maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu sezon ligde şampiyon olduk. Elimizden geldiğince maça hazır olmaya çalıştık ve yarınki maç için hazırız. İki takım için de Avrupa çok önemli. Geçen seneki Beşiktaş ile Bodo/Glimt arasında birçok benzerlik var. Beşiktaş'ın son derece iyi bireysel futbolcuları var ve takım oyunu oynuyorlar. Bizim takımımızın yarın Beşiktaş'ı yenebilmesi için iyi bir seviyede oynaması lazım. Bireysel olarak bizim oyuncularımız Beşiktaş'tan biraz zayıf ama takım oyunu oynarsak yarınki maçı iyi oynayacağımızı ve başarının geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu yönetim krizinin kendilerini ilgilendiren biri durum olmadığını ifade eden Knutsen, "Beşiktaş gibi takımlar büyük ve etkileyici ekipler. Onlara karşı oynarken farklı oynamaya çalışıyoruz. Manchester United ile oynadık. Onların da yeni bir teknik direktörü vardı. Bizim için Bodo/Glimt'in oynadığı bir futbol mantalitesi var. Bunu her defasında sahaya yansıtıp aynı açlık, tempo ve uyumla oynadığımız sürece devam edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

'SVENSSON ÇOK İYİ BİR İNSAN'

Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgili soruyu "Svensson çok iyi bir insan. Büyük bir yıldız olmamasına rağmen çok iyi çalışıyor. Hem Norveç ve hem kendi takımı için örnek bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Daha iyi olmak için daha çok çalışması gerektiğini biliyor. Birçok yeni oyuncu örnek bir oyuncu olacaktır. Türk futbolu Svensson gibi futbolcuları alırsa futbol kalitesinin artacağına yüzde yüz eminim" şeklinde yanıtladı.

GUNDERSEN: İYİ ÇALIŞTIK VE YARINKİ MAÇA HAZIRLIĞIMIZ İYİ DURUMDA

Basın toplantısındada değerlendirmelerde bulunan Norveç ekibinin savunma oyuncusu Jostein Gundersen ise şunları söyledi:

"Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Bütün yıl boyunca yaptığımız gibi en iyi şekilde performansımızı sahaya yansıtmayı planlıyoruz. İyi çalıştık ve yarınki maça hazırlığımız iyi durumda. Bu hafta şampiyon olduk ama bunun maça bir etkisi olacağını sanmıyoruz. Yarın alacağımız bir galibiyet play-off için önemli. Yarınki maçtan ziyade önümüzde ocak ve şubat ayları da var. Hem yarına hem de önümüzdeki iki aya hazır olmaya çalışıyoruz"

Svensson'un da son derece iyi bir oyuncu olduğunu belirten Gundersen, "Kendisini Rosenborg'dan tanıyorum. Dayanıklı ve çok iyi bir oyuncu. Kendisine saygımız çok büyük, yarın kendisine karşı oynamaktan zevk alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodo/Glimt'in Teknik Direktörü Knutsen, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Değerlendirdi - Son Dakika

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