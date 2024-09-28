Bodrum Basketbol, Beşiktaş'ı Yendi

Salon: Bodrum
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ömer Sarı, Ali Osman Kanık
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 13, Thomas 12, Juskaite 18, Krajisnik 17, Li 14, Melis Gülcan 4, Yağmur Kübra Taşar 4
Beşiktaş: Lazic 5, Evans 14, Winterburn 25, Elif Bayram 12, Hillsman 18, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 20-26
Devre: 44-38
3. Periyot: 65-53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 82-74 yendi.
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