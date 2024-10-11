Bodrum Basketbol Uzatmada Mağlup Oldu

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, ilk maçında Sopron Basket'e uzatmada teslim oldu. Bodrum Spor Salonu'ndaki maçta üçüncü periyot sonunda farkı 10 sayıya çıkarmasına rağmen geriye düşüp maçı son saniye üçlüğüyle 73-73 uzatmaya taşıyan Muğla temsilcisi, 5 dakikalık uzatma bölümü sonrası parkeden 86-80 mağlup ayrıldı. Avrupa kupalarında ilk yılını geçiren Bodrum temsilcisi grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.