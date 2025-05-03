Bodrum Birlikspor U-15 Türkiye Finaline Yükseldi

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor Kulübü U-15 futbol takımı, Türkiye Şampiyonluğu için ter dökecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor U-15 futbol takımı, yarı final mücadelesinde Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Bodrum Birlikspor U-15 futbol takımı, önemli bir başarıya daha imza atarak Muğla Play-Off etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Ula Stadı'nda oynanan Play-Off müsabakalarında Bodrum ekibi, ilk karşılaşmasında Ortaca Esnafspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Etkili oyun ve yüksek motivasyonla sahaya çıkan genç oyuncular, rakiplerine üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Bodrum ekibi Türkiye şampiyonasında

Yarı finalde karşılarına çıkan Fethiyespor karşısında da aynı kararlılıkla sahada yer alan Bodrum Birlikspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak finale adını yazdırdı.

Bodrum Birlikspor U-15 Takımı, Muğla'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.