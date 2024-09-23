Bodrum'da 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Bodrum'da 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası Gerçekleşti

Bodrum\'da 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Gemibaşı 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası' görkemli bir organizasyonla tamamlandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin her zaman sporun yanında olduğunu vurguladı. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı ve etkinlik sonrası gala gecesi düzenlendi.

23.09.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hüseyin Boyacı adına düzenlenen "Gemibaşı 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası" görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Bodrum Belediye başkanı Tamer Mandalinci " Bodrum Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ödül törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Boyacı ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Hüseyin Boyacı'nın için yapılan bu organizasyonun Bodrum için büyük bir anlam taşıdığı vurgulanırken, Boyacı ailesine destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli takdim etti. Yarışmada sergilenen performanslar büyük beğeni toplarken, sporcuların ödüllerini alırken heyecan yaşadı.

Organizasyonun ardından düzenlenen gala gecesinde, konuklar canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gecede, sporun birleştirici gücüne dikkat çekilerek, bu tür organizasyonların Bodrum'un sosyal yaşamına ve turizmine büyük katkı sağladığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Etkinlik, Bodrum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum'da 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası Gerçekleşti - Son Dakika

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