Bodrum\'da 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası Gerçekleşti

Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hüseyin Boyacı adına düzenlenen "Gemibaşı 50. Yıl Hüseyin Boyacı Golf Turnuvası" görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Bodrum Belediye başkanı Tamer Mandalinci " Bodrum Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ödül törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Boyacı ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Hüseyin Boyacı'nın için yapılan bu organizasyonun Bodrum için büyük bir anlam taşıdığı vurgulanırken, Boyacı ailesine destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli takdim etti. Yarışmada sergilenen performanslar büyük beğeni toplarken, sporcuların ödüllerini alırken heyecan yaşadı.

Organizasyonun ardından düzenlenen gala gecesinde, konuklar canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gecede, sporun birleştirici gücüne dikkat çekilerek, bu tür organizasyonların Bodrum'un sosyal yaşamına ve turizmine büyük katkı sağladığı ifade edildi. - MUĞLA