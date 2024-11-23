Bodrum\'da Galatasaray Lokali Açıldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali, açıldı.
Gümbet Mahallesi'ndeki lokalin açılış törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile taraftarlar katıldı.
Kurdele ve pasta kesimiyle başlayan törende sarı-kırmızılı taraftarlar, marş ve tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturdu.
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