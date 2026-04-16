Bodrum, Erzurumspor ile Play-Off İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Erzurumspor ile oynayarak play-off'u garantilemek istiyor. Beraberlik ise iki takıma da avantaj sağlıyor.

TREDNYOL 1'inci Lig'de pazar günü Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü, play-offu garantilemek adına kenetlendi. Bitime 3 maç kala 62 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde play-off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek. Maçın berabere bitmesi durumda Erzurumspor FK da resmen adını Süper Lig'e yazdıracak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirterek, "Rakibimizin ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Ayrıca play-off yolunda sıralamalarda çok önemli. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Önce play-offu garantilemeliyiz ardından elemelere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" dedi

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Bodrum, Pazar, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:26:26.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.