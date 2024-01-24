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Bodrum FK, 5 genç yeteneği kadrosuna kattı - Son Dakika
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Bodrum FK, 5 genç yeteneği kadrosuna kattı

Bodrum Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel, Bilal Güven ve kaleci Yusuf Ersunar'u 4,5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Toplamda 5 genç yeteneği kadrosuna katan Bodrum FK, her bir oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK, 5 genç yeteneği kadrosuna kattı
24.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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Bodrum Futbol Kulübü devre arası transfer çalışmaları kapsamında Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel, Bilal Güven ve kaleci Yusuf Ersunar'u 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Bodrum FK devre arası transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala 5 genç yeteneği kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Hacettepe 1945 SK forması giyen Tunahan Akpınar'ı renklerine bağladı. Bu sezon 17 maçta forma giyen Akpınar 8 kere fileleri havalandırdı. Antalyaspor forması altında bu sezon 2 maça çıkan Mustafa Erdilman ile aynı takımda sezon başından buyana 12 maça çıkıp 6 gol, 4 asist yapan Ege Bilsel Bodrum FK ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın alt yapısında yetişen Bilal Güven profesyonel kadroya dahil oldu. Son olarak Galatasaray alt yapısında yetişen ve Kırıkkalegücü FSK forması giyen genç kaleci Kerem Yusuf Ersunar'da yeşil-beyazlı takıma dahil oldu. Genç kaleci Ersunar çıktığı 14 maçta kalesinde 11 gol gördü, 7 maçta kalesini gole kapattı. Toplamda 5 genç yeteneği kadrosuna dahil eden Bodrum FK, her bir oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan, 5 genç yetenek takımla idmana çıkmaya başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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