Bodrum FK, 9 Kiralık Oyuncuyu Yeniden Kadrosuna Aldı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 9 oyuncu yeniden yeşil-beyazlılara döndü. Geniş bir kadroyla yola çıkmayı hedefleyen teknik ekibin raporu doğrultusunda Bahri Can Avcı, Yusuf Sertkaya, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Mert Çayır, Murat Sipahioğlu, Omar İmeri, Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Habib Biçer ve Seçkin Batuhan Fırıncı takımın Düzce'de yaptığı kampta kendilerini gösterme şansı buluyor.