Bodrum FK, Adana Demirspor'u Ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Adana Demirspor'u Ağırlayacak

Bodrum, evinde Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bazı oyuncular sakat ve cezada.

28.09.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup edip 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu maç saati netlik kazanacak.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'un saygı duyulacak bir ekip olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" dedi.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Hatayspor, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Adana Demirspor'u Ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Adana Demirspor'u Ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement