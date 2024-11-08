Bodrum FK, Antalyaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Antalyaspor'la Karşılaşıyor

Bodrum FK, Antalyaspor\'la Karşılaşıyor

Bodrum FK, Antalyaspor'a konuk olacak. Maçta Musah Mohammed yok. Demirel, eski arkadaşına rakip olacak.

08.11.2024 12:11
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SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan maçı Alper Akarsu yönetecek. Ligde Antalyaspor ve ilk sezonunda 4 haftadır galibiyete hasret kalan Bodrum FK'nın 11'er puanı bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda geçen hafta Alanyaspor karşısında kırmızı kart gören Musah Mohammed bu maçta görev yapamayacak.

Takımıyla çıktığı ilk maçta Alanyaspor mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Alex de Souza'ya ilk kez teknik adam olarak rakip olacak. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Brezilyalı eski yıldızla sarı-lacivertlilerde 11 sezona yakın birlikte forma giyerek şampiyonluklar yaşamıştı. Demirel, bu karşılaşmayla ilgili "Hak edenin, dostluğun kazanacağı maç olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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