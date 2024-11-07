Bodrum FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Teknik Direktör Volkan Demirel, Antalyaspor maçı için gol atmanın önemine vurgu yaptı.

07.11.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel, idmandan önce yaptığı açıklamada, "Son maçta eksik olan goldü ki defansif anlamda çok iyi oynadık gerçekten. Bu hafta oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alabiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Bodrum FK, 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Antalyaspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bodrum ekibi, ligde 4 maçlık 3 puan hasretine son verip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ligde 11 puanı bulunan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

"Oyunu golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alabiliriz"

Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oyuncu tercihlerimizi tamamen kafamızdaki plana göre seçmeye çalışıyoruz. Bu hafta da belki bazı oyuncularımızda değişiklik olacak. Biz mümkün olduğunca hem rakibe hem de kendi oyun planımıza uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladıktan 3 gün sonra maça çıktık, ona rağmen takımın istediklerimizi yapmasından çok memnun olduk. Evet belki 1 puan aldık, memnun değiliz. Çünkü pozisyon açısından ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Belki verilmeyen bir penaltı, çünkü ben topun rakipten geldiğini düşünüyorum ama ofsayt kararı verildi. Biz iki puan bıraktığımız için üzgünüz. İsterdim ki ilk maçımızda galip gelelim ama takımın sahada yapmak istedikleri, söylediklerimizi yerine getirmesi galibiyetten daha önemli şeyler düşünmemizi sağladı. Ben bu takımdan çok eminim, güveniyorum. Tabii ki yine söylüyorum. Her şey hemen olmayacak ama 3 günde bile bu kadar anlayışın değiştiği, bu kadar sahaya organize bir şekilde çıkarak yapmaya çalışmaları beni ilerleyen haftalara daha inançlı şekilde bakmamı sağlıyor. Antalya maçında skor ne olur bilmiyorum ama biz yine geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız. Son maçta eksik olan goldü ki defansif anlamda çok iyi oynadık gerçekten. Bu hafta oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alabiliriz" dedi.

"Haklı bir kırmızı kart"

Takımda önceki haftalardan süren sakat oyuncular haricinde sakatlık olmadığını söyleyen ve son oynanan maçta Musah'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin de konuşan Volkan Demirel, "Önceki haftalardan sakat oyuncularımız var ama onun dışında herhangi bir sakatlığımız yok. Musah'ın da pozisyon icabı, tabii ki kırmızı kart bir oyuncumuzun görmesini istemeyiz ama hani iyi niyetten dolayı ayağını uzatması, rakiple çarpışmasına sebep oldu, haklı bir kırmızı kart. Çünkü gerçekten istemsiz bir şekilde kalkmış. Buna da bir şey diyemem. Hakemle alakalı da fazla konuşmak istemiyorum ben. Onlar da insan sonuçta, o anlık görüyorlar ve karar veriyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, iyi çalışıyoruz. Oyuncularım da bana istediklerimin karşılığını veriyor. Benim için bu galibiyetten de daha önemli, puandan da daha önemli"

Volkan Demirel ve Alex de Souza ilk defa rakip olacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır görüştüğünü belirten Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığı var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz sevdiğimiz insanlar. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur. Onlar içinde zor bir maç, bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Antalyaspor, Politika, Antalya, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
13:07 ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın maaşı belli oldu ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.