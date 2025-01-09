Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

Bodrum FK Asbaşkanı Polat\'tan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde hakem kararlarına dikkat çekerek adil bir yönetim beklentisinde olduklarını ifade etti. Ayrıca transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, hedefleri doğrultusunda takıma destek olacak oyuncuları alacaklarını belirtti.

09.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:37
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SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına dikkat çeken Polat, adil bir yönetim beklentisini dile getirdi. Transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor. Transfer konusunda ise çalışmalarımız sürüyor, ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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