Bodrum FK, Bandırmaspor\'u Ağırlıyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de Bodrum FK yarın evinde Bandırmaspor'u play-offu matematiksel olarak garantileme hedefiyle ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bodrum FK, bitime 4 hafta kala 61 puanla play-off potasında beşinci sırada yer alıyor. Play-off hattının hemen dışındaki Bandırmaspor'un 52 puanı bulunuyor. Bodrum FK, 9 puan gerisinde olan rakibini yenerse son 3 maç öncesi Süper Lig'e dönme yolunda play-off biletini alacak. Yeşil-beyazlı ekip ligde daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında play-off finali oynayıp 2024'te Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.