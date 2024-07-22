Bodrum FK, Bandırmaspor\'u mağlup etti

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Süper Lig'de ilk kez yer alacağı yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada yeşil-beyazlıların gollerini 36'ncı dakikada Gökdeniz, 68'inci dakikada Haqi Osman ve 74'üncü dakikada Celal Dumanlı attı.

Sezon öncesi 1'inci Lig'deki kadrosunu çok büyük oranda koruyan Bodrum FK, dış transferde Bulgar Zdravko Dimitrov, genç oyuncular Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya'nın ardından Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki Angolalı ofansif orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu 2 yıllığına resmen renklerine bağlarken takviyelerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.