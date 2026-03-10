Bodrum FK Başkanı Taner Ankara\'dan Moral Ziyareti

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Esenler Erokspor'a 4-3 yenilerek direkt Süper Lig'e yükselme yarışında yara alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Başkan Taner Ankara takıma moral verdi. Tesislere gelip idman ziyaretinde bulunan Ankara, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Taner Ankara, bugün tesislerimizdeki antrenmanı ziyaret ederek teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Kulübümüzdeki aile ortamına, gönül birliğine ve takım ruhuna vurgu yapan başkanımız, sahadaki mücadele ve azmin en değerli unsur olduğunu ifade etti. En önemli detayın kaybedildiğinde bile hatalardan ders çıkarıp yeniden kazanmak olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Biz hiç kaybetmeyiz, ya kazanırız ya da ders çıkarırız' ifadelerine yer verildi.