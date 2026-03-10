Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Moral Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Moral Ziyareti

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara\'dan Moral Ziyareti
10.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Esenler Erokspor'a yenilerek yara aldı; Başkan Ankara futbolcularla motivasyon buldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Esenler Erokspor'a 4-3 yenilerek direkt Süper Lig'e yükselme yarışında yara alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Başkan Taner Ankara takıma moral verdi. Tesislere gelip idman ziyaretinde bulunan Ankara, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Taner Ankara, bugün tesislerimizdeki antrenmanı ziyaret ederek teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Kulübümüzdeki aile ortamına, gönül birliğine ve takım ruhuna vurgu yapan başkanımız, sahadaki mücadele ve azmin en değerli unsur olduğunu ifade etti. En önemli detayın kaybedildiğinde bile hatalardan ders çıkarıp yeniden kazanmak olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Biz hiç kaybetmeyiz, ya kazanırız ya da ders çıkarırız' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Taner Ankara, Esenler, Ankara, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Moral Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

11:57
Tartışma yaratan mini pizza
Tartışma yaratan mini pizza
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:13:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Moral Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.