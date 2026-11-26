TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulüpte gündeme gelen hisse devri sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Devrin kendisinden habersiz yürütülmesinden yakınan Ankara, "6 yıllık ortaklarınızı neden bu sürecin dışında bıraktınız? 20 Kasım'da pay defterine dahi işlenen bir hisse devrini neden 23 Kasım'a kadar ortaklarınızdan gizlediniz? Bütün işlemleri tamamladıktan sonra ortaklarınıza bilgi vermek nasıl bir ortaklık anlayışıdır. Genel kurula katılmayacağım. Ama ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum" dedi.

'HİSSELER BENDEN HABERSİZ VERİLMİŞ'

Kendisinden habersiz ortaklarının kulüp hisselerini devretmeye çalıştığını vurgulayan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Ortaklık ahlakı ve verilen sözler 6 yıldır, dört ortak olarak birbirimize söylediğimiz şey çok netti, ya hep beraber satarız ya da hep beraber kalırız. Bu mutabakatın yazılı olmaması, birbirimize verdiğimiz sözleri, ortaklık ahlakını ve karşılıklı sorumluluklarımızı ortadan kaldırır mı? Hisseleri ya beraber satarız ya da hep beraber kalırız. Biz hep bunu konuştuk. Biz bunu sözlerle konuştuk ve bunu ana sözleşmede olduğunu zannediyorduk. Ama bir baktık ki istediğin zaman hisseni devredebiliyormuşsun" dedi.

'EKİP ARKADAŞLARIMIN YANINDA OLDUM'

Kulübü yönettiği sürece ekip arkadaşlarına destek verdiğini belirten Ankara, "Kulübü yöneten arkadaşlarımın iyisiyle kötüsüyle hep yanında oldum. Bütün kararlarında, yapılan transferlerin artı ve eksilerine kadar sürecin içerisinde hep yanlarında oldum. Yani siz istediğinizde kulübü devredebiliyorsunuz, biz devredelim dediğimizde devredemiyoruz. Dönem dönem hisseleri satmak istedikleri doğru, satmak istiyorlar. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Sezon sonu oturursun, doğru bir alıcı olur, gizlik sözleşmesi yaparsın. Burası Bodrum, burası bir dünya markası. Burası senin 'hadi deyince istediğin birisine verebileceğin ölçekte bir yer değil. Bodrumspor'un arkasında kitleler var, insanlar var. Senin için çok önemli olmayabilir ama her hafta sonunu maç bekleyen çocuk var, insan var" diye konuştu.

'HİÇBİR MASAYA OTURMAYACAĞIM'

Yaşanan olaylardan dolayı sert açıklamalarda bulunan Ankara, "Ben satmakla ilgili ortada yazılı bir teklif olmadığı sürece, alıcının ismi olmadığı sürece, ben karşı tarafı araştırmadığım sürece hiçbir masaya oturmayacağım. Çünkü kulübün 6 yıllık sürecinin 4.5 yılını yönetirken biz satmakla ilgili hiç konuşmuyoruz, Zaten esas problem orada. O gün eğer bunlar bir kere konuşulsaydı, hiç sıkıntı yoktu. Hisseleri satabilirsin ama bunu mayıs ayında kamuoyuyla paylaşırsın. Doğru zamanlama yaparsın. Ona göre de yol alınır. Bizim ortaklar grubumuz var. Bu nasıl bir bakış açısı ki siz benden habersiz görüşüyorsunuz. 6 yıldır yol yürüdüğün ortakların senden habersiz "Biz bunları yapacağız" dediğinde zaten sen konu mankeni oluyorsun. Ondan sonra zaten iletişimi doğru yönetme şansın yok" ifadelerini kullandı.

'GENEL KURULA KATILMAYACAĞIM'

Genel kurula katılmayacağını ve hisselerini vermeyeceğini söyleyen Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "15 Kasım Pazar günü şirket tarafı alıcı ile tanışma toplantısını gerçekleştiriyor. 20 Kasım Cuma günü hisselerin tamamı devredilmiş ve devir işlemi şirketin pay defterine dahi işlenmiş. 4 günde siz hangi işlemi yerleştirebilirsiniz? Hisselerinizi ortaklarınıza sormadan başka birine devrediyorsunuz. Sonra maç günü hisselerinizi sattığınız arkadaşla ortaklarınızı masaya oturtuyorsunuz. "Biz sattık, ne haliniz varsa görün" demek bu mudur? Bugün takımımla vedalaşacağım. Ben buradayım. Genel kurula katılmayacağım. Ama ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum. Hissem değersizleşmiş, sıfıra düşmüş, ben sözümün arkasındayım. Sürecin, bu tiyatro sahnesinin birinci sahnesiydi. Bu tiyatro sahnesinde daha dört beş tane sahne var. Söz verdiklerimi yarı yolda bırakmıyorum. Bodrumspor sahipsiz değil. Bodrum sahipsiz değil. Herkes çıkacak, taşın altına elini sokacak" dedi.