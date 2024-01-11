 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda teknik çalışmalar yapan takımda, devre arasında transferleri tamamlanan üç oyuncu da yer aldı. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların forma giyemeyeceği belirtildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, genç oyuncu arama taraması yaptıklarını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yeni transfer Furkan Apaydın ise kulübe katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
11.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
Abone Ol

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü 13.30'da sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, devre arasında transferleri tamamlanan üç oyuncu da takımla idmana çıktı.

Ege temsilcisinde sakatlıkları bulunan Celal Dumanlı, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Pedro Brazao ve Cenk Şen'in Giresunspor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl genellikle genç oyuncu arama tarama çalışması yaptıklarını söyledi.

Genç oyuncu bulma ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşdemir, "Sadece bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Devre arası transfer yapmak çok zor. İyi oyuncusunu kimse bırakmaz istemez. Biz gençlerimizden çok ümitliyiz. Transferin bitimine daha var o zamana kadar eksik gördüğümüz ya da takviye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz mevkilerimize de isimler düştükçe değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Furkan Apaydın ise istediği bir kulübe geldiğini vurgulayarak, "Benim için çok iyi oldu. Buradan çıkış yakalayacağımı düşünüyorum. Burada daha çok çalışarak kulübe daha iyi şeyler kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman çıkacağım her maç ilk maçım gibi olacak. O heyecanla çıkacağım ve o heyecanla idmanlarımı yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmet Taşdemir, Giresunspor, Trendyol, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:46:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement