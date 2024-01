Bodrum FK, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü 13.30'da sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, devre arasında transferleri tamamlanan üç oyuncu da takımla idmana çıktı.

Ege temsilcisinde sakatlıkları bulunan Celal Dumanlı, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Pedro Brazao ve Cenk Şen'in Giresunspor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl genellikle genç oyuncu arama tarama çalışması yaptıklarını söyledi.

Genç oyuncu bulma ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşdemir, "Sadece bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Devre arası transfer yapmak çok zor. İyi oyuncusunu kimse bırakmaz istemez. Biz gençlerimizden çok ümitliyiz. Transferin bitimine daha var o zamana kadar eksik gördüğümüz ya da takviye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz mevkilerimize de isimler düştükçe değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Furkan Apaydın ise istediği bir kulübe geldiğini vurgulayarak, "Benim için çok iyi oldu. Buradan çıkış yakalayacağımı düşünüyorum. Burada daha çok çalışarak kulübe daha iyi şeyler kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman çıkacağım her maç ilk maçım gibi olacak. O heyecanla çıkacağım ve o heyecanla idmanlarımı yapıyorum." diye konuştu.