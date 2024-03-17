Bodrum FK, Boluspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor ile berabere kaldı

Bodrum FK, Boluspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti. Taşdemir, maçın genelinde üstün olduklarını ancak son paslardaki beceriksizliklerinin galibiyeti engellediğini söyledi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise deplasmandan bir puan aldıklarını ve zemin sorununu eleştirdi.

17.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Boluspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligde bulundukları konum itibarıyla iki takım için de önem arz eden bir maç olduğunu ifade etti.

Oyunun fena olmadığını, seyircinin olmayışının maçı biraz yavan bir hale getirdiğini dile getiren Taşdemir, "Genelde seyircisiz tüm maçlar böyledir. Biz maçın başından sonuna kadar üçüncü bölgedeki son paslar ve son vuruşların haricinde bence çok doğru şeyler yaptık. Oyun genelinde de üstündük. Belki de sezon itibarıyla topun en çok bizde kaldığı maç da olabilir. Son paslardaki, vuruşlardaki beceriksizliğimiz maalesef bugün kazanmamızı engelledi." dedi.

Güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Taşdemir, "Özellikle ikinci yarı hem yeni bir kadro yapılanmasıyla hem de yeni bir oyun formatıyla çok iyi oynayan bir takıma karşı da bir puan aldık. Çok kazanmayı istedi oyuncularım. Kazanamadılar yapacak bir şey yok. Bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim için çok önemli yedi maç kaldı. Her hafta inşallah üstüne katarak devam ederiz. Dört haftalık bir galip gelememe süremiz oldu. Geçen sene bir dönem bunu yaşamıştık. İnşallah en kısa sürede üç puanı alıp tekrardan galibiyetler serisine başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi???????

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da deplasmandan bir puan aldıklarını söyledi.

Bodrum ve Bandırma'dan ikili averaj olarak önde olduklarını ifade eden Koşukavak, şunları kaydetti:

"Bu bizim için günün karı olarak gözüküyor. Türkiye'nin gündemindeki zemin problemi. Aslında zemin düz ama çok kuru anlamadım. İki takım açısından da topa sahip olma oyunları yoktu. Sadece havada düşen ikinci topa Bodrum alırsa bize hücum ediyor, biz alırsak biz onlara hücum ediyoruz. Böyle garip oyunlar var. Bu kadar yatırım yapılan ülke futbolunda bu zemin işi Süper Lig'de de son günlerde çok konuşulan iş. Zeminden dolayı oynayamayınca artık deplasmanda da ona rağmen kazanabilirdik. Bodrumspor'u da tebrik ederim. Yapılanan bir kulüp. Kadro anlamında, oyuncu anlamında iki yıldır yarışıyorlar. Onları da tebrik ederim. İsmet Hoca'ya da başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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