Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi

Bodrum FK, Boluspor\'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı açıklamada, pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildiklerini söyledi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Bodrum FK'yi tebrik ederek, play-off yolunda başarılar diledi.

16.05.2024 20:31
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükselen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyip son anda play-off'a kalan bir rakiple oynadıklarını dile getirdi.

Bu rakiplerin genelde çok tehlikeli olduğunu belirten Taşdemir, bunun bilincinde olarak oyuncularının mücadele ettiğini kaydetti.

Maçın başından sonuna kadar hem hücumda hem de defansif anlamda doğru işler yaptıklarını vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Hemen hemen pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Gerçekten İkinci Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattı. Üç maçımız kaldı. Allah nasip ederse inşallah gelecek rakiple oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz."

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Bodrum FK'yi tebrik ederek, play-off yolunda başarılar diledi.

Hem kadro hem ekonomik bütçe anlamında play-off'taki takımların altında olduklarını kaydeden Koşukavak, "Bodrum FK'ye daha önce çok rakip olduk. Evimizde 2-1 kazandık, burada geldik berabere kaldık. Takıma çok hakimiz, ne oynayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika

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