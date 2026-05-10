Bodrum FK - Çorum FK Maçı Yarın

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında yarın oynanacak Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK müsabakasını hakem Alper Akarsu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bodrum İlçe Stadı'nda yarın 20.00'de oynanacak karşılaşmada Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek yapacak.

Mücadelede Burak Pakkan da dördüncü hakem olarak görev alacak.