Bodrum FK'da Ara Transfer Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK'da Ara Transfer Çalışmaları Başlıyor

Bodrum FK\'da Ara Transfer Çalışmaları Başlıyor

Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, devre arası transfer döneminde orta saha ve forvet için takviyeler yapacaklarını açıkladı. Polat, takımın ligde kalma hedefini yineledi ve hakem hatalarına dikkat çekti.

14.01.2025 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'deki ilk sezonunda 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Asbaşkan Selahattin Polat, ara transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Devre arası transfer döneminde başta orta saha ve forvete takviyeler gerçekleştireceklerini anlatan Polat, "Hocamız Volkan Demirel de orta saha ve forvette eksiklerimizin olduğunu söylüyor. Bu transfer döneminde eksiklikleri dolduracağız. Bizim düşüncemiz ligde kalacağımızdır. Küme düşmek aklımızın ucundan geçmiyor" dedi.

Sezonun ikinci yarısında transferlerle çıkış yakalayacaklarını söyleyen Selahattin Polat, "Hakem hataları nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık. Bodrum FK bu haksızlıkları yaşayabilecek bir takım değil. Biz mücadelemizi sahada yapıyoruz ama maalesef Türkiye'de her zaman olan olumsuzluklar bizim de başımıza geliyor" diye konuştu. Teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını da belirten Polat, "Volkan hocamızın tespitleri çok iyi. İkinci devre taraftarlarımız daha farklı bir takım izleyecekler ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'da Ara Transfer Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK'da Ara Transfer Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.