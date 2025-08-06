Bodrum FK'dan 2025-2026 Sezonu Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK'dan 2025-2026 Sezonu Hedefleri

Bodrum FK\'dan 2025-2026 Sezonu Hedefleri
06.08.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, dayanışma gecesinde birlik mesajı verirken, Süper Lig hedefini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma gecesinda teknik heyet, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları bir araya geldi.

Bodrum Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesi düzenlediği dayanışma gecesinda teknik heyet, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları bir araya gelirken, kulüp içi birlik ve beraberlik mesajı verildi. Yönetim ve oyuncular geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Kulübün Süper Lig hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezona göre büyük bir fark yok. Hala aynı birlik ve beraberlik içindeyiz. Hissedarlık yapımız değişmedi, sadece gençleştik diyebiliriz. Bu takım ruhuyla Süper Lig hedefimizden sapmadık, sapmayacağız. Bu yıl tesisleşmeye ağırlık vererek geleceğe yatırım yapacağız. Kısa vadeli değil, 3 ila 5 yılı kapsayan uzun vadeli hedeflerimiz var. Yeni yönetimimizle bu vizyonu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Aşkın Demir: "Geçen sezonki kadromuza güvenimiz tam"

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Başkan Demir, "Geçtiğimiz sezon 13 olan yabancı oyuncu sayısı bu yıl 8'e düştü. Bu nedenle kadromuzdan 5 yabancı futbolcuyu çıkarmamız gerekiyor. Şu ana kadar 2 oyuncuyla yollarımızı ayırdık, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan, kadromuza 2 genç yetenek kattık. Geçen sezonki kadromuza güvenimiz tam" değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın Demir: "Bugünün öğrencileri yarının futbolcusu ya da taraftarı olabilir"

Başarıyı sadece puanla değil, topluma katkıyla da ölçtüklerini belirten Demir, "Bodrum FK'yı gerçek anlamda bir şehir takımı yapmak istiyoruz. Bu yönde yatırımlarımız sürüyor. Her maçta 80 ücretsiz bilet ayırıyor, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bu imkanı sağlıyor, gelen çocuklara iki forma hediye ediyoruz. Bugünün öğrencileri yarının futbolcusu ya da taraftarı olabilir. Yönetimimizde Bodrum'un sevilen, deneyimli ve vizyon sahibi isimleri yer alıyor. Onların bilgi ve birikimlerinden faydalanacağız" şeklinde konuştu.

Burhan Eşer: "Bu güvene layık olmak için çalışacağım"

Dayanışma gecesinde söz alan Teknik Direktör Burhan Eşer ise, "Futbolculuk dönemimde de, yardımcı antrenörlükte de bu kulüpte şampiyonluk yaşadım. Geçen sezonun üzüntüsünün ardından, başkanımız ve yönetimimizin desteğiyle bu önemli görev bana verildi. Bu güvene layık olmak için çalışacağım. Bodrum taraftarıyla özel bir bağım var. Kısa süre futbolcu olarak forma giymeme rağmen çok güçlü duygular taşıyorum" diye konuştu.

Burhan Eşer: "Genç ve potansiyelli oyuncularımıza güveneceğiz"

Takımın oyun anlayışıyla ilgili de bilgi veren Eşer, "Önceliğimiz, iç yapıyı sağlamlaştırmak. Eksik gördüğümüz mevkilerde transfer yapabilecek gücümüz var. Genç ve potansiyelli oyuncularımıza güveneceğiz. Onları sahaya sürmeden kazanamayız. Sahada ne yaptığını bilen, istekli, disiplinli, coşkulu, hem defansif hem ofansif yönleri güçlü, fiziksel kapasitesi yüksek bir oyun anlayışını benimsiyoruz. Bu sistemi oyuncularımıza aşılıyoruz ve onlar da bu yaklaşımı benimsiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Futbol, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'dan 2025-2026 Sezonu Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı 1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

12:26
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
12:05
Dünyayı titreten hastalık ’Et yiyen bakteri virüsü’ Türkiye’de de görüldü ama vaka yok
Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok
11:41
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
16:40
Sinan Akçıl Ece Erken’i çabuk unuttu VIP minibüsünde görüntülendi
Sinan Akçıl Ece Erken'i çabuk unuttu! VIP minibüsünde görüntülendi
16:37
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
16:27
ABD’li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
ABD'li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
16:26
Abdurrahman Tutdere’nin göreve iadesine CHP’den ilk yorum
Abdurrahman Tutdere'nin göreve iadesine CHP'den ilk yorum
16:19
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
16:17
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun formasını yaktı
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı
16:11
Yeni evli çifti kaza ayırdı
Yeni evli çifti kaza ayırdı
16:09
İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
16:04
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı! Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
16:02
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 13:31:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK'dan 2025-2026 Sezonu Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.