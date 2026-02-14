Bodrum FK\'dan 4-3 Galibiyet

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Imeri (Dk. 81 İsmail Tarım), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Enes Öğrüce), Hotic (Dk. 81 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 66 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu (Dk. 90+1 Astanakulov), Seferi
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 74 Enes Yılmaz), Diaby (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Hüseyin Bulut (Dk. 84 Ali Akman), Ezeh, Diouf, Fernandes
Goller: Dk. 8 ve 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20 ve 70 Hotic (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 ve Dk. 45+3 Diouf, Dk. 90+2 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ezeh, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Ajeti, Dk. 71 Hotic (Sipay Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.
