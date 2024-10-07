Bodrum FK'dan 6 Oyuncu Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK'dan 6 Oyuncu Milli Takıma Seçildi

Bodrum FK\'dan 6 Oyuncu Milli Takıma Seçildi

Bodrum FK oyuncuları, milli takımlarına davet edildi. Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan ve Angola.

07.10.2024 13:29
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Fırat AKAY/ BODRUM,

SÜPER Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarında forma giymek üzere davet aldı. Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı. Bodrum FK ligin 8'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp milli araya girmişti.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Milli Takım, Romanya, 3-sayfa, Angola, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'dan 6 Oyuncu Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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