Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022/2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer'e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz" denildi. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK'dan Kenan Özer ile Ayrılık - Son Dakika
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