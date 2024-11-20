Bodrum FK'de Galatasaray Maçı Öncesi Değişiklikler

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MİLLİ maç arasının ardından Süper Lig'in 13'üncü haftasında evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Volkan Demirel'in zorlu müsabakada değişimlere gideceği kaydedildi. Demirel'in sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan sol bek Cenk Şen'i ilk 11'e monte edeceği ifade edildi.

Cenk'in yokluğunda görev yapan genç oyuncu Ege Bilsel'i kızağa çekmesi beklenen Demirel'in cezalı duruma düşen Musah Muhammed'in yerine de Samet Yalçın'a 'hazır ol' emri verdiği kaydedildi. Volkan Demirel'in orta sahadaki diğer alternatifinin ise 17 yaşındaki Enes Öğrüce olabileceği vurgulandı.