Bodrum FK, Düzce\'de Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, sahada kuvvet çalışması yaptı.
İdman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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