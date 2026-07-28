Bodrum FK Düzce kampı tamamlandı
Bodrum FK, Düzce'deki kampını tamamlayarak Bursaspor maçı hazırlıklarına dönüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin Düzce kampı sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 2 Temmuz'da kampa girdiği Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yeni sezona hazırlık çalışmaları yaptı.
Takım, sabah gerçekleştirilen ter idmanın ardından kampı tamamlayarak kara yoluyla kentten ayrıldı.
Futbolcular, iki günlük iznin ardından Bodrum'da toplanarak Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Kaynak: AA
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